Władimir Putin będzie się bawił na austriackim ślubie. Czy chce rozdrażnić Merkel?

Władimir Putin przyjedzie jutro do Austrii na ślub tamtejszej minister spraw zagranicznych. Czy jednym z powodów udziału w przyjęciu jest chęć rozzłoszczenia Angeli Merkel?

Władimir Putin na ślubie w Austrii

53-letnia Karin Kneissl – szefowa austriackiej dyplomacji jeszcze niedawno zapewniała, że jej ślub na zameczku w Gneisl pod Grazem będzie ciuchy i skromny. Z początku planowała go nawet w innym dniu, ale termin pokrył się ze ślubem innej pary. Ostatecznie, postanowiła przełożyć dzień zaślubin z inwestorem Wolfgangiem Meilingerem, a z biegiem czasu skromna uroczystość przerodziła się w imprezę na ok 150 osób. Wśród gości Sebastian Kurz i prezydent Rosji Władimir Putin.

Według zapewnień austriackich mediów Kneissl z Putinem nie łączy zbyt wiele. Prawdopodobnie w Moskwie była tylko raz, gdzie bezskutecznie próbowała przekonać prezydenta Rosji do skorzystania z austriackiej mediacji w kryzysie syryjskim. Z Władimirem rozmawiała jednak podczas jego pobytu w Wiedniu. To właśnie wtedy Kneissl miała zaprosić prezydenta Rosji na bal. Dla większość świadków zaproszenie zabrzmiało jak żart, ale wszystko wskazuje na to, że Rosjanin faktycznie wybiera się na uroczystość.

Putin – dlaczego jedzie na ślub Kneissl?

Wiadomo, że po ślubie odbędzie się wesele w małej restauracji w miejscowości Sulztal. Kneissl i Putin mają zapewnioną ochronę przez specjalny oddział austriackiej policji – Cobrę. Z jednej strony prywatnej spotkania wysokich rangą polityków są na porządku dziennym. Z drugiej odwiedziny prezydenta mocarstwa atomowego u świeżo mianowanej szefowej dyplomacji w Austrii to niecodzienny widok. Mówi się, że czas Władimira Putina jest zbyt cenny, żeby marnować go na udział w pozbawionych znaczenia politycznego wydarzeniach. Dlaczego więc wybiera się na ten ślub? Zdania są bardzo podzielone. Niektórzy powołują się na fakt, iż Austria od wielu lat należy do krajów, które utrzymują ciepłe relacje z Moskwą. Sbierbank i Gazprom mają swoje europejskie centralne w Wiedniu. Przedstawicielstwo Rosji znajdujące się w stolicy Austrii zajmuje specjalne, odgrodzone wysokim murem osiedle. Mówi się, że to siedlisko szpiegów FSB i GRU, którzy prowadzą różne operacje w regionie.

Kolejną sprawą jest fakt, że prezydent Rosji ma do Austrii spory sentyment. Kiedy w latach 80-tych pracował we wschodnich Niemczech jako Agend KGB, często wyrywał się do austriackich Alp, by pojeździć na nartach. W późniejszym okresie spędzam tam również urlopy chętnie przebywając na austriackich salonach i poznając różnych ludzi ze świata biznesu oraz polityki.

Należy również zwrócić uwagę na fakt, że udział Putina w uroczystości umocni związki Rosji z Austrią. Lista przyjaciół mocarstwa właśnie się skurczyła. Przykładem tego jest chociażby Grecja, która po rosyjskich próbach mających na celu storpedowanie porozumienia z Macedonią, znacznie ochłodziła relację z Moskwą.

Poparcie antyunijnych populistów

Relacje z państwem to jedno, ale znaczenie mają również związki ze prawicową Partią Wolnościową – FPÖ. Od grudnia to właśnie ona współrządzi Austrią, a Kneissl, choć do niej nie jest członkinią partii, została nominowana przez FPÖ na to stanowisko. Wiadomo, że eurosceptyczni populiści na Zachodzie dbają o ciepłe relacje z Kremlem, a Rosja chętnie wspiera działania populistów.

Rywalizacja z Angelą Merkel