Wkroczyli. Żołnierze Putina są w strefie przemysłowej

Wojska rosyjskie wkroczyły do strefy przemysłowej na południowy wschód od Awdijiwki oraz zintensyfikowały działania szturmowe - podaje ukraińska telewizja TSN. W najnowszej analizie Instytutu Studiów nad Wojną czytamy, że siły rosyjskie posunęły się na południe od hałdy odpadów, a także w pobliżu Koksowni Awdijiwka, Pierwomaiskego i na wschód od miasta. Rosyjscy dowódcy, walczący pod Awdijiwką, na wschodzie Ukrainy, chcą zdobyć to miasto do 14 grudnia.