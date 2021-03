Wjechał w wózek z bliźniętami. Jest akt oskarżenia

W wyniku odniesionych obrażeń, 4 maja 2020 r. w olsztyńskim szpitalu dziecięcym zmarł Kuba. Bartek do dziś walczy o powrót do sprawności - przeszedł wiele operacji, jest poddawany szerokiej rehabilitacji. Chłopiec nie jest w stanie chodzić do przedszkola i wymaga stałej opieki.