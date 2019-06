Wizyta Roberta Winnickiego "w cieniu skandalu". Biskupi kazali mu szukać innego miejsca

"Biskupi przepędzili polskiego posła" - donosi "Super Express". Chodzi o Roberta Winnickiego z Konfederacji. Pojechał do USA, by spotkać się z Polonią. Natknął się na protestujących. Co więcej, przez interwencję biskupów musiał w ostatniej chwili zmieniać lokalizacje spotkań.

Robert Winnicki, mimo niemiłych sytuacji, jest zadowolony z wizyty w USA (East News, Fot: Wojciech Stróżyk)

Wizyta Roberta Winnickiego odbyła się w cieniu skandalu - pisze "Super Express". Polsko-amerykańska społeczność w Chicago wysłała list, w którym podkreśliła, że spotkanie z politykiem jej się nie podoba. Korespondencja nie pozostała bez odpowiedzi.

"Polityczne zaangażowanie i brak szacunku" - to autorzy listy zarzucali "niektórym polskim parafiom katolickim i polskim księżom”. Jako przykłady takich zachowań podali właśnie organizację spotkań z Winnickim, "skrajnie prawicowym politykiem z polskiej partii nacjonalistycznej".

Ostatecznie biskup Brooklynu Nicholas DiMarzio zakazał przeprowadzenia spotkań na terenie parafii w kościele św. Stanisława Kostki w Nowym Jorku. Organizatorzy musieli na ostatnią chwilę szukać innych lokalizacji. Sytuacja się powtórzyła.

Zakaz dotyczył też spotkań posła w salach przy bazylice św. Jacka i kościele św. Ferdynanda w Chicago. Wydał go kardynał Blase Cupich, arcybiskup Chicago.

"Skandal"

Organizator spotkań Arkadiusz Cimoch, przewodniczący Koła Chicago Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, sytuację nazwał "skandalem".

- Robert Winnicki to polski parlamentarzysta, nie pozwólmy na antypolonizm - podkreślił. Mimo nieprzyjemnych sytuacji, zaznaczył, że spotkania były udane. Podobnego zdania jest sam polityk Konfederacji. "Na spotkania z Ruchem Narodowym przybyło tysiąc rodaków. Dziękujemy! - napisał na Twitterze.

Protesty w USA

Przeciwnicy Winnickiego ujawnili się nie tylko w liście. Wyraz swojemu niezadowoleniu dali też osobiście.

- Winnicki chce w Stanach promować Konfederację, partię, która sztucznie napędza problem ustawy 447, antyamerykanizm i antysemityzm. Tymi populistycznymi sentymentami próbowano zdobyć sobie względy u ludzi, żerując na strachu i go nakręcając - mówiła jedna z protestujących kobiet.