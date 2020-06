Wizyta prezydenta w USA. Witał go znany polski pięściarz

Tomasz Adamek przyjechał specjalnie do Waszyngtonu na powitanie polskiego prezydenta. Na ulicach stolicy USA stało kilkaset osób, głownie przedstawiciele Klubów Gazety Polskiej z różnych miejsc w Stanach Zjednoczonych i przedstawiciele polonii amerykańskiej. Skandowano: " Andrzej Duda , pierwsza tura" i " Donald Trump ". Sportowiec trzymał banner z napisem : "Klub Gazety Polskiej. New Yersey".

Pięściarz udał się do Waszyngtonu z New Jersey w autobusie wraz z klubowiczami "GP”. Już na miejscu Adamek mówił do kamery: "Andrzej Duda jest najlepszy, będzie prezydentem".