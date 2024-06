Wizerunek Hennig-Kloski w reklamie. "To oszustwo"

Gdzie zgłaszać cyberatak? Ekspert zabrał głos

- Jeżeli dostaniecie SMS-a z podejrzanym linkiem, wyślijcie go na numer 8080 do CERT Polska. Tam są ludzie, którzy w kółko to analizują. Jeżeli będziecie pierwsi, którzy dadzą o czymś takim znać, to oni zablokują tą domenę - mówił w programie "Newsroom" Wirtualnej Polski ekspert ds. cyberbezpieczeństwa Mateusz Chrobok.