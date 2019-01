Witold Waszczykowski chce tłumaczeń od Tuska. "Mam nadzieję, że wyjaśni tę sprawę"

Wydana w ubiegłym roku książka Radosława Sikorskiego na nowo zainteresowała opinię publiczną. "Dziennik Gazeta Prawna" przypomniał, ze były szef MSZ opisał w niej m.in. propozycję Putina złożoną Donaldowi Tuskowi. Zdaniem Witolda Waszczykowskiego były premier powinien to wyjaśnić.

I zaznaczył, że "interesuje go, jak to skomentuje premier Tusk". - Sikorski kolejny raz pakuje go w rozmowę z Putinem i podział Ukrainy. Kiedy poprzednio padły te słowa, zaczął się wycofywać. Teraz sam pisze o tym w książce. Stawia poważny zarzut premierowi Tuskowi, który dostał ofertę od Rosji i nic nie zrobił - stwierdził.