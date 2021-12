Robotnicy w Wielkopolsce kosili... śnieg. "Kraj absurdu"

- W niedzielę (5 grudnia - red.) około godziny 8 rano jechałem drogą Lipno-Leszno, padał obficie śnieg, a ekipa kosiła rowy. Ktoś im to pewnie zlecił, poszły na to jakieś publiczne pieniądze. Rozumiem, że żyjemy w kraju absurdu, ale to już chyba przesada - stwierdził słuchacz na antenie.