Wirusolog: Zniesienie obowiązku noszenia maseczek nie wpłynie na rozwój epidemii

Usta i nos mają być zakryte we wszystkich środkach transportu publicznego oraz samochodach, w których przemieszczają się osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie, we wszystkich miejscach ogólnodostępnych, w tym na ulicach, drogach i placach, w kościołach, sklepach i na targowiskach.

Maseczki obowiązują też u fryzjera i kosmetyczki. Nos i usta musimy mieć zasłonięte za każdym razem, kiedy wchodzimy do restauracji. Możemy je zdjąć dopiero wtedy, gdy zajmiemy miejsce przy stoliku.