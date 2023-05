Winny okrutnego zabójstwa. Zdekapitował swoją partnerkę na ulicy w USA

Sędziowie z hrabstwa Scott uznali go winnego. Nie mieli żadnych wątpliwości, że 44-letni Alexis Saborit, nielegalny imigrant z Kuby zabił swoją dziewczynę. Do okrutnego zabójstwa na oczach przechodniów doszło w lipcu 2021 roku w mieście Shakopee niedaleko Minneapolis. Wtedy to mężczyzna uderzył 56-letnią kobietę hantlem, a później maczetą odciął jej głowę.