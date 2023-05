Chciała obronić swojego syna. Policjantka zagryziona przez pitbulla

Wszystko wydarzyło się w domu 46-letniej Tamieki w stanie Indiana. Jak podaje "The New York Post", na posesji zastępcy szeryfa Hrabstwa Marion nagle pojawił się pies niewiadomego pochodzenia. Agresywne zwierzę rzuciło się na 8-letniego syna policjantki i zaczęło go gryźć.