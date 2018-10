Winnicki o PiS: "Tęczowy Piątek" i propaganda "gender studies" - taka jest prawda o waszym pseudokonserwatywnym charakterze

We wtorek Robert Winnicki, z ambony sejmowej w wymownych słowach, określił „konserwatywne” podejście do m.in. spraw społecznych partii rządzącej. „(…) w polskich szkołach, pod panią minister Zalewską jest „Tęczowy Piątek”, a pod rządami pana ministra Gowina cały czas jest propaganda gender studies. Taka jest prawda o waszym pseudokonserwatywnym charakterze i o waszych rządach! To jest skandaliczne, że takie rzeczy się dzieją!”- grzmiał Winnicki.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Robert Winnicki, poseł niezrzeszony, prezes Ruchu Narodowego (East News)

Na początku swojego wystąpienia, prezes Ruchu Narodowego, odniósł się do poglądów wybranej dziś na Rzecznika Praw Dziecka Agnieszki Dudzińskiej. Robert Winnicki podkreślił, że podczas tego samego posiedzenia komisji Dudzińska potwierdziła, że jej współpracownicą jest Monika Zima. „Pani Monika Zima, bo może nie wszyscy sobie zdają sprawę, jest autorką podręcznika „Tęczowe rodziny w Polsce. Prawo a rodziny lesbijskie i gejowskie". Wydawnictwa czyjego? Kampanii Przeciw Homofobii” – podkreślił poseł. Przyznał, że nie dziwi się, iż kandydatka PiS nie jest jednoznaczna w kwestiach pryncypialnych z katolickiego punktu widzenia. „Nie dziwię się dlatego, że w najbliższy piątek w kilkuset polskich szkołach będzie „Tęczowy Piątek". Za waszych rządów. Za rządów Prawa i Sprawiedliwości” – kontynuował Winnicki.

„Na Węgrzech zlikwidowali właśnie gender studies, w Polsce, w polskich szkołach, pod panią minister Zalewską jest „Tęczowy Piątek”, a pod rządami pana ministra Gowina cały czas jest propaganda gender studies. Taka jest prawda o waszym pseudokonserwatywnym charakterze i o waszych rządach! To jest skandaliczne, że takie rzeczy się dzieją!” – powiedział Winnicki.

„Tęczowy Piątek” jest wydarzeniem zorganizowanym przez Kampanię Przeciw Homofobii. Akcja odbędzie się 26 października br. w 211 polskich szkołach. „Tego dnia na szkolnych korytarzach zawisną tęczowe plakaty, a głównym tematem lekcji będzie akceptacja i otwartość na uczniów i uczennice LGBTQI. Wszystko po to, żeby młode lesbijki, geje, osoby biseksualne, transpłciowe, queer i interpłciowe poczuły, że w szkole jest miejsce też dla nich” – czytamy w oficjalnym komunikacie.

„Szkoły, które zdecydowały się zorganizować Tęczowy Piątek, dostały od KPH zestaw materiałów edukacyjnych, plakaty i tęczowe gadżety (m.in. przypinki i broszury). Scenariusz Tęczowego Piątku wymyślą same” – czytamy.