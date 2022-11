Wilk na posesji. Przywitał się z psem

Jak podaje GazetaWrocławska.pl, na wideo widać, jak wilk swobodnie chodzi po podwórku. Podszedł do klatki, w której zamknięty był większy od niego pies. Wyglądało na to, że zwierzęta się ze sobą przywitały. Następnie wilk zaczął iść w stronę nagrywającego. Jednak najprawdopodobniej przestraszył się go i uciekł.