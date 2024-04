"Wił się na ulicy". Śmierć po interwencji służb

O pomoc mundurowych poprosili ratownicy medyczni, którzy nie byli w stanie poradzić sobie z bardzo agresywnym mężczyzną. - Był bardzo pobudzony i agresywny w stosunku do ratowników. Wił się na ulicy. Został obezwładniony i zakuty w kajdanki. Od razu jednak zaznaczam, że nie definiujemy żadnych nieprawidłowości co do przebiegu interwencji - podkreśla sierżant sztabowy.