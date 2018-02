Wikipedia dopisała "żydowskie pochodzenie" Adama Sandauera. "To zakrawa na schizofrenię"

Polski doktor fizyki Adam Sandauer zauważył, że popularna encyklopedia internetowa do jego notki dodała informację o jego żydowskim pochodzeniu. Zwrócił uwagę, że stało się to akurat teraz, kiedy trwają rozmowy między Polską a Izraelem.

Poinformowanie o sprawie w mediach społecznościowych okazało się skuteczne (PAP, Fot: Rafał Guz)

"Polski doktor fizyki, społecznik, syn pisarza Artura Sandauera i plastyczki Erny Rosenstein, założyciel, przez wiele lat przewodniczący, a obecnie honorowy przewodniczący Stowarzyszenia Pacjentów 'Primum Non Nocere', organizacji domagającej się udzielania natychmiastowej pomocy ofiarom błędów medycznych. Sam jest ofiarą błędu lekarskiego, z powodu którego przeszedł szereg operacji naprawczych i od lat jest na rencie" - tak wygląda początek notki o Sandauerze w Wikipedii. Przez chwilę wyglądał jednak inaczej.

Modyfikację w biografii zauważył sam Sandauer. Postanowił poinformować o tym na Facebooku. Co więcej, poprosił internautów o udostępnianie posta.

Jak podkreślił, nigdy nie ukrywał swojego żydowskiego pochodzenia. "Mojej rodzinie do głowy nie wpadłoby zmienić nazwiska na jakieś polskie… Przez lata pochodzenie nie miało dla mnie większego znaczenia, no może poza rodziną w Izraelu…" - stwierdził. Dodał, że we wszystkich jego dokumentach widnieje obywatelstwo polskie.

"Pierwszym takim dorosłym, istotnym wydarzeniem, które uświadomiło mi znaczenie pochodzenia, był marzec 68. Drugim, jest to, co obecnie się dzieje. A tym razem to zakrawa już na schizofrenię" - zaznaczył. Jak podkreślił, "próbuje bronić wizerunku Polski przed pomówieniami", "jest atakowany nie tylko przez emigrację marcową, ale i przez narodowców, na zasadzie odpowiedzialności zbiorowej za Żydów". "Nieważne, że myślę i mówię po polsku, że nie znam hebrajskiego i nie jestem obrzezany, ważne jest pochodzenie" - dodał.

Napisał też, że jego żydowskie pochodzenie stało się ważne od "zadymy w Studio Polska". "Nawet Wikipedia teraz stała się rdzennie narodowa" - ocenił.

Wikipedia zareagowała

Kilkanaście godzin później w notce o Sandauerze informacji o jego żydowskim pochodzeniu już nie było. O tym też poinformował doktor fizyki w mediach społecznościowych. Podziękował jednocześnie wszystkim "pomagającym w wywarciu presji".