Wigilia. Rząd zadecydował, ile osób będzie mogło być na wigilijnej kolacji

Wigilia. Ile osób na kolacji wigilijnej?

W związku z pandemią koronawirusa rząd wprowadził szereg obostrzeń, które mają ograniczyć transmitowanie śmiercionośnego wirusa. Obostrzenia te mają obowiązywać co najmniej do 27 grudnia. To oznacza, że ograniczenia będą stosowane także w wigilię oraz święta Bożego Narodzenia. Ile osób będzie mogło przebywać na kolacji wigilijnej?

Wigilia. Jest rozporządzenie rządu

"Do dnia 27 grudnia 2020 r. zakazuje się organizowania (...) zgromadzeń, w tym imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju, z wyłączeniem i spotkań do 5osób, które odbywają się w lokalu lub budynku wskazanym jako adres miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, która organizuje imprezę lub spotkanie" - czytamy w opublikowanym w czwartek rządowym rozporządzeniu.

Rząd chce, by na wigiliach obecnych było jak najmniej osób. - Zacznijmy od tego, że najlepiej, by na wigilii było jak najmniej osób, które nie mieszkają ze sobą. To jest najbezpieczniejsze dla zdrowia. Samo rozporządzenie reguluje to w ten sposób, że rodzina, która mieszka ze sobą, może być bez żadnego limitu, a dodatkowo może być jeszcze 5 osób - wyjaśniał przed paroma dniami zawiłość projektowanego przepisu w programie "Money. To się liczy" Piotr Müller, rzecznik rządu.