Wigilia 2020. Sklepy otwarte w Wigilię 24 grudnia. Sprawdź godziny otwarcia

Wigilia 2020. Sklepy czynne krócej niż zwykle

Jeśli ktoś planował, że zakupy zrobi jeszcze po południu w Wigilię, to musimy go rozczarować. 24 grudnia sklepy są czynne krócej niż w inne dni.

Do której są czynne sklepy w Wigilię?

24 grudnia, zgodnie z przepisami, sklepy działają do godziny 14:00. Nie oznacza to jednak, że do tego czasu będziemy mogli pójść do marketu i zrobić zakupy. Pracownicy muszą mieć jeszcze czas na rozliczenie kas i porządki. W związku z tym sklepy w Wigilię zamyka się zwykle o 13:00 lub 13:00.