Dostawa w smartfonie. Jak nowe technologie pomagają w prowadzeniu biznesu

A dokładnie od 2016 roku, kiedy to Żabka zaczęła modernizację pierwszych sklepów. W ostatnich latach sieć zyskała nową identyfikację wizualną, a poszczególne punkty bardziej nowoczesne wyposażenie i bogatszy asortyment. Sukcesywnym zmianom ulegał również model franczyzowy. Innowacje docenili klienci – ruch w Żabkach zwiększył się o 30 proc. i – co naturalne – franczyzobiorcy.

Żabka do domu

Sieć nieustannie testuje w swoich wybranych sklepach nowe rozwiązania. Wśród nich są m.in. systemy elektronicznych cenówek, dzięki czemu nie trzeba już zmieniać etykiet cenowych ręcznie, inteligentne półki, które w czasie rzeczywistym informują personel o tym, jak wygląda kwestia dostępności poszczególnych towarów oraz kasy samoobsługowe, tak dobrze sprawdzające się w czasie pandemii koronawirusa. To także digital signage, inteligentne ekrany pozwalające dostosować komunikację marketingową do warunków panujących na zewnątrz. Żabka oferuje klientom np. gorącą kawę w zimne grudniowe wieczory. Wszystkie te rozwiązania mają jeden cel: zwiększyć zadowolenie klientów oraz ułatwić prowadzenie sklepów przez franczyzobiorców.

Również w czasie pandemii sieć wdrożyła nowe usługi. "Zamów i odbierz" pozwala zamówić produkty w aplikacji mobilnej żappka, a następnie odebrać je w sklepie. Z kolei dzięki współpracy z Uber Eats można zamówić produkty ze sklepu z dostawą do domu.

Mobilne centrum zarządzania

Nową aplikację zyskali także franczyzobiorcy. Cyberstore, nowoczesne narzędzie do kompleksowego zarządzania sklepem z poziomu telefonu lub komputera, zastąpiło dotychczasową Frappkę. Aplikacja pozwala na bieżącą kontrolę wyników sklepu oraz zarządzanie wszystkimi obszarami pracy.

Cyberstore to także mnóstwo udogodnień, które sprawiają, że korzystanie z aplikacji jest jeszcze prostsze. To pulpit z najważniejszymi informacjami, wygodna wyszukiwarka funkcjonalności, która w łatwy sposób pozwala znaleźć to, czego w danym momencie potrzebują franczyzobiorcy oraz powiadomienia informujące o najważniejszych sprawach.