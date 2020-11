Wigilia 2020. HFPC oburzona ograniczeniami. Mocne zarzuty

Wigilia 2020. Obostrzenia na święta Bożego Narodzenia zdają się być faktem. Decyzją polskiego rządu oburzona jest Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Ze strony HFPC padły mocne zarzuty, które podważają "legalność" ograniczeń.

Wigilia 2020 szykuje się zgoła inaczej, niż jeszcze w zeszłym roku moglibyśmy przypuszczać. Wszystko przez koronawirusa i obostrzenia na święta Bożego Narodzenia.

Wiglia 2020. HFPC oburzona decyzją polskiego rządu. Mocny komunikat

Ograniczenia mają zostać wprowadzone rozporządzeniem Rady Ministrów, które w życie ma wejść 27 listopada. Nowe restrykcje będą trwały przez miesiąc - do 27 grudnia, a to oznacza obostrzenia na święta Bożego Narodzenia i Wigilię 2020.

Głos w tej sprawie zabrała Helsińska Fundacja Praw Człowieka, która oburzona jest decyzją polskiego rządu.

Zdaniem HFPC ograniczenia narzucane przez rząd są niezgodne z prawem. - Interpretacja rządu nie ma podstaw w tekście rozporządzenia. Wyraźnie określa ono, że zasadą ogólną jest pięć osób uczestniczących w uroczystości, po czym mamy wyjątek dotyczący rodzin, które wspólnie mieszkają - mówi w rozmowie z "Gazetą Wyborczą" Marcin Wolny, adwokat z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

Obostrzenia święta Bożego Narodzenia. HFPC: To nie ma podstaw prawnych

Co więcej, HFPC domaga się przerwania prac legislacyjnych nad projektem narzucającym ograniczenia na Wigilię 2020. "Wprowadzenie omawianego obostrzenia nie ma dostatecznych podstaw ustawowych i konstytucyjnych. Stoi to w sprzeczności z treścią art. 92 Konstytucji RP" - czytamy w liście do premiera, który napisał dr Piotr Kładoczy, sekretarz HFPC.

Przy wprowadzania obostrzeń na święta Bożego Narodzenia rząd powołuje się na ustawę o chorobach zakaźnych, jednak i tu HFPC dostrzega pewne błędy.

"W ustawie próżno szukać podstaw do uregulowania sposobu, w jaki jednostki korzystają ze swego prawa do prywatności i prawa do życia rodzinnego. Nieodłącznym elementem tego prawa jest prawo do wspólnego życia i rozwijania relacji rodzinnych" - zaznaczono w liście do Mateusza Morawieckiego.

Wigilia 2020. HFPC wylicza błędy rządu. "To konkretna restrykcja"

Jak zauważają przedstawiciele HFPC, zapowiedziane obostrzenia będą trudne do egzekwowania w ramach prawa, z czego sprawę mają zdawać sobie sami rządzący.

- To nie jest tak, że będą to wyłącznie zalecenia. To konkretna restrykcja, którą funkcjonariusze państwa zobowiązani będą egzekwować. Teoretycznie każdy z nas za przyjęcie zbłąkanego wędrowca ponad dopuszczalny limit może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej lub administracyjnej - podkreśla Marcin Wolny.

Obostrzenia święta Bożego Narodzenia. Jakie limity nas czekają?

Jak będzie wyglądać Wigilia 2020? Jeżeli sprawdzi się zapowiedź premiera Mateusza Morawieckiego, czekają nas obostrzenia na święta Bożego Narodzenia.

Te mają polegać na ograniczeniu liczby osób, które będą mogły pojawić się na Wigilii. Rząd chce w ten sposób zmniejszyć transmisyjność wirusa, co może uchronić nas przed kolejnym wzrostem zakażeń koronawirusem.

Źródło: "Gazeta Wyborcza"