Wigilia 2020. Co dostanie Jarosław Kaczyński? Znane pierwsze prezenty

Wigilia 2020 będzie inna niż w pozostałych latach z powodu epidemii koronawirusa. Jak wynika z rządowego rozporządzenia, na święta można zaprosić maksymalnie 5 osób. O tym, jak spędzi Boże Narodzenie prezes PiS i wicepremier Jarosław Kaczyński, opowiedział jego kuzyn Jan Maria Tomaszewski. W rozmowie z "Super Expressem" przyznał, że będą to smutne święta.

- Pewnie nie tylko u nas. Pandemia koronawirusa trzyma się mocno, ale z Jarkiem na chwilę pewnie się spotkamy - przyznał Tomaszewski. Na pytanie, czym obdaruje polityka, bliski prezesa zdradził, że będzie to skrzynka wina.

Wigilia 2020. Młodzi działacze PO nie zapomnieli o Kaczyńskim

To nie jedyny prezent dla Jarosława Kaczyńskiego. Członkowie Młodych Demokratów, młodzieżówki PO przygotowali dla wicepremiera "niespodziankę".

Działacze zorganizowali przed warszawską siedzibą PiS konferencję prasową, na której podsumowali działania rządu w 2020 roku. Wykorzystali do tego tablicę zatytułowaną "2020 – rok wstydu PiS", gdzie znajdowały się takie hasła jak m.in. "katastrofa w służbie zdrowia" czy "wojna z Unią Europejską".

Szymon Hołownia o słowach kard. Stanisława Dziwisza: to porażające, brak słów

Podczas konferencji Młodzi Demokraci weszli do siedziby PiS przy ul. Nowogrodzkiej, by przekazać tablicę Kaczyńskiemu w ramach prezentu. Do tego dołączyli jeszcze książkę George'a Orwella "Rok 1984".