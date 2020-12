Skarżysko-Kamienna. Radny PiS potrącił kobietę na pasach

Skarżysko-Kamienna (woj. świętokrzyskie) - to tu doszło do potrącenia kobiety na pasach przez radnego PiS.

Skarżysko-Kamienna. Radny PiS potrącił kobietę. Policja: badanie wykazało alkohol

Zgodnie z polskim prawem, kierowanie samochodem po użyciu alkoholu (0,2 do 0,5 promila) to wykroczenie, jednak powyżej wartości 0,5 - w stanie nietrzeźwości - jest to już przestępstwo, za które może grozić kara więzienia do lat dwóch. - Mężczyźnie pobrano krew do badań - zaznaczył rzecznik policji w Skarżysku-Kamiennej.