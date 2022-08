"Więzienne igrzyska". Oburzenie we Francji

Polityczne zamieszanie wybuchło po premierze na You Tubie 25-minutowego odcinka programu "Kohlantess". Akcja reality show dzieje się za murami drugiego co do wielkości francuskiego zakładu karnego. Prawdziwi osadzeni stanęli do rywalizacji w wielu wyzwaniach - siłują się, ścigają podczas wspinaczki na linach czy też uczestniczą w różnych innych wyścigach. Ich staraniom towarzyszą emocje kibiców i prowadzącego program.