Wietnamska niania porwała dziecko dla okupu. Dwulatka nie żyje

Koszmar w Wietnamie. Nie żyje uprowadzona dwulatka

W mediach wietnamskich temat porwań nieletnich pojawia się dość często. Najczęściej jest on omawiany w kontekście międzynarodowego handlu ludźmi. W szczególności dotyczy to przemytu i sprzedaży młodych Wietnamek do Chin. Tam są one zmuszane do zawierania małżeństw lub do prostytucji.