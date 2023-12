"Wiesz co, Tusku". Skandaliczne słowa na antenie TV Republika

- Dzisiaj podczas tej konferencji prasowej, bo miał taką chyży rój (celowa gra słów, która po zamianie początkowych liter obu słów ma dać określenie obraźliwe wobec Donalda Tuska - red.), powiedział proszę państwa, że prezydenckie weto ustawy okołobudżetowej, która pozbawia publiczne media finansowania z obligacji skarbowych, każe podjąć stosowne decyzje ministrowi kultury. No i minister kultury podjął te stosowne decyzje. Ja wiem, będziecie zwalać na prezydenta, Tusk się będzie zasłaniał, jak zawsze, że on tego nie podpisał, to Sienkiewicz. No ale, my to znamy i wiemy jak sobie z tym poradzić - dodał Sobala.