Wieś już nie daje plonów. Fatalne dane o dzietności Polaków

- Co by było z demografią, gdyby nie 500 plus - tego nikt nie wie. Możemy przyjąć, że jeśli program jakoś zadziałał, to był to wpływ niewielki. Być może współczynnik dzietności dzięki 500 plus zwiększył się o dwie setne? Trudno to szacować, bo jest wiele zmiennych, jak choćby zmniejszająca się liczba kobiet w wieku rozrodczym, kwestia wchodzenia i wychodzenia z kryzysów ekonomicznych. Natomiast na pewno 500 plus nie okazało się skutecznym programem prodemograficznym - oceniał w maju 2021 r. w rozmowie z WP prof. Ryszard Szarfenberg, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego.