Wierszyki, mail, facebook i SMS. Życzenia na Boże Narodzenie 2019

24 grudnia najbliżsi czekają na wiadomość od Ciebie. Zrób im mały prezent, wyślij serdeczne pozdrowienia, przypomnij o swojej przyjaźni i miłości. Przedstawiamy szablony wiadomości, które możesz wysłać mailem, SMS-em, na facebooku.

Życzenia na Boże Narodzenie 2019. Zabawne wierszyki

Tradycyjnie, jak co roku, sypią się życzenia wokół. Większość życzy świąt obfitych i prezentów znakomitych, a ja Ci życzę: uśmiechu od ucha do ucha i pogody ducha. Wesołych Świąt!

Gdy pierwsza gwiazdka błyśnie na niebie, Święty Mikołaj przybędzie do Ciebie. Powspominacie dawne czasy, popróbujecie Świąteczne frykasy. A potem odleci i skryje Go mrok, lecz Ty się nie martw – wróci za rok.

W Wigilijna noc, gdy śniegu napada moc niech Mikołaj Święty przyniesie prezenty, a na Nowy Rok same wspaniałości – może miłości życzy…

Boże Narodzenie 2019. Życzenia poważne

Święta Bożego Narodzenia

to niezwykły czas, przepełniony

radością i ciepłą atmosferą.

Życzę Ci, aby były one wyjątkowe,

a chwile spędzone razem z rodziną

należały do niezapomnianych.

Niech napełnią Cię pozytywną energią

i spokojem ducha.

Wesołych Świąt Kochanie !!!