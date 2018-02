Wiemy, kiedy przyjdzie prawdziwa wiosna. Będzie nawet 10 stopni

Zima uderzy w nas zaraz z podwójną siłą. Termometry wskażą nawet -20 stopni Celsjusza, a 1 marca zaczyna się meteorologiczna wiosna. Nie mamy dobrych wieści na ten dzień, ale wiosna w końcu przyjdzie.

Jak pisaliśmy, najbliższe tygodnie będą wyjątkowo mroźne. Wszystko za sprawą powietrza docierającego do nas znad Rosji - od 20 lutego temperatura ma spadać z każdym dniem. Według prognoz 25 lutego na wschodzie i południu kraju w nocy słupki rtęci pokażą -15 st. Celsjusza. Lokalnie termometry mogą wskazać nawet -20 st. C.

Niestety, zima będzie trzymać jeszcze przez niemal cały marzec. Początek miesiąca, zamiast spodziewanego wiosennego ciepła, okaże się naprawdę chłodny. -4, -5 czy -7 stopni – tyle najmniej zobaczymy na termometrach 1 marca w Warszawie, Gdańsku, Poznaniu czy we Wrocławiu. Najwięcej "na plusie" może być 5 stopni. Ale lepiej nie chować zimowej kurtki, również kiedy przyjdą astronomiczna i kalendarzowa wiosna.