Wiemy, ile kosztowała kampania Jakiego. "Przelicytował" Trzaskowskiego

Wszystkie działania związane z kampanią Patryka Jakiego przed wyborami na prezydenta Warszawy pochłonęły łącznie 1,8 mln zł - donosi Radio Zet. Sztab zwycięzcy wyborczego wyścigu w stolicy Rafała Trzaskowskiego wydał półtora miliona zł.

Według informacji rozgłośni, sztab Jakiego wydał 30 tysięcy złotych za wyjazd kandydata do stolicy Bułgarii, Sofii. Wiceminister sprawiedliwości pojechał tam, aby przyjrzeć się funkcjonowaniu bułgarskiego metra, które podczas kampanii stawiał jako punkt odniesienia dla warszawskiego systemu podziemnych kolei .

30 tys. złotych sztab Jakiego przeznaczył na koncert rapera HCR, znanego z telewizyjnego show "Must Be The Music", który odbył się na Pradze Północ. Podczas występu artysta wykonał m.in. inspirowany historią polityka utwór "Stałem pod blokiem”.