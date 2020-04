Wiemy do kogo trafiły maseczki z Agencji Rezerw Materiałowych. Dziś kosztują majątek

Wiadomo, gdzie trafiło ponad 30 tysięcy sztuk profesjonalnych maseczek z magazynów Agencji Rezerw Materiałowych. Rządowa agencja sprzedawała je za 10 złotych, nabywcy obecnie sprzedają je za 180 złotych. A w internecie można znaleźć ogłoszenia z jeszcze większą ceną. Oburzenia sytuacja nie kryją posłowie opozycji.

Październik 2019 rok. Agencja Rezerw Materiałowych ogłasza przetarg na sprzedaż ponad 60 tysięcy profesjonalnych masek filtracyjnych. Maski zostały wyprodukowane w 2006 r., mają okres trwałości 15 lat, pod warunkiem wykonywania okresowych przeglądów głównych u producenta. Ostatni taki przegląd wykonany był na przełomie 2012/2013 r. Kolejny należało wykonać w roku 2020. Bez jego dokonania maski nie należy używać.

Agencja woli sprzedać maski niż zapłacić za przegląd

Agencja zwraca się do francuskiego producenta starych masek w celu wykonania przeglądu. Zostaje wyceniony na ponad 3 mln złotych. Czas realizacji usługi miał wynosić kilka miesięcy. Agencja woli więc rzutem na taśmę sprzęt ochronny sprzedać. Brak przeglądu producenta oznacza, że mogą być używane wyłącznie na odpowiedzialność kupującego.

Zainteresowanie październikowym przetargiem jest jednak niewielkie. Postępowanie zostaje powtórzone na początku 2020 r. W tym samym czasie, polska Agencja Wywiadu miała informować polski rząd o zagrożeniu, jakie niesie epidemia koronawirusa w Chinach. 14 lutego br. następuje zamknięcie ofert w przetargu. W tym samym czasie na świecie liczba przypadków COVID-19 w skali globalnej wynosi już 64.438 osób, a liczba zgonów 1383 (stan na 13 lutego).

Państwowe maski znajdują nabywców. Do tej pory Agencja Rezerw Materiałowych nie ujawniała ich danych, zasłaniając się "ochroną informacji niejawnych". Dotarliśmy do pisma z 14 kwietnia p.o. prezesa Agencji Michała Kuczmierowskiego skierowanego do posła PO Michała Szczerby. Polityk opozycji nie krył zaniepokojenia całą sytuacją.

Sprzedano blisko 35 tysięcy masek

W piśmie ujawniono kulisy transakcji. "Masek neopronowych Panoramasque typ 1710395 sprzedano łącznie 34 996 sztuk. Nabywcami masek zostały następujące firmy: ArmyWorld.pl Wojciech Miąskowski, Grupa Edo Mateusz Ciszewski, P.H.U.P. Dzierżak s.c., Komenda Miejska Straży Pożarnej w Krakowie, Bezpaw sp. z o.o., Ochotnicza Straż Pożarna w Gołaczewach" - informuje p.o. prezesa Agencji Michał Kuczmierowski.

"2010 masek zostało sprzedanych w przetargu pod koniec 2019 roku za cenę 10 i 10,1 złotych. Pozostałe maski po umieszczeniu przez ARM ogłoszenia publicznego zostały sprzedane w przedziale 10-14 złotych. Sprzedaż masek odbyła się w drodze przetargu pisemnego oraz w trybie negocjacji" – informuje p.o. prezesa Agencji Michał Kuczmierowski.

Maski sprzedane przez Agencję bez trudu odszukujemy na stronach internetowego sklepu z militarnymi akcesoriami firmy ArmyWorld.pl Reklamowana jest jako "Produkt Nowy".

"Maska filtracyjna pełno-twarzowa w modelu Panoramasque wyprodukowane przez markę Bacoua S.A. z siedzibą we Francji. Produkt należy używać wyłącznie ze sprzętem do ochrony dróg oddechowych czy z atestowanym wkładem filtru. Cena 180 zł brutto plus koszty wysyłki. Produkt w magazynie w małej ilości" - czytamy na stronie sklepu. Jak wynika z dodatkowych informacji, "maska pochodzi z magazynów wojskowych, nie posiada aktualnych atestów, sprzedawana w celu dekoracyjnym". Sprzedawca dodaje również, że "maska nie posiada aktualnego przeglądu serwisu".

Część masek sprzedawana jest z filtrem, część bez. Ceny oprócz wspomnianych 180 złotych, to 170, 140 i 100 zł.

Reszta sprzętu została w magazynie

Jak ujawnił TVN24, w magazynach Agencji pozostało około 24 tysięcy sztuk. Według ministerstwa klimatu, które nadzoruje pracę ARM, nie są one jednak pełnowartościowe, gdyż nie mają przeglądu producenta - mogą być więc używane wyłącznie na odpowiedzialność kupującego. Ponad 5 tysięcy sztuk z tych zapasów trafiło do Chin, jako rządowa pomoc.

Po wybuchu afery, kierownictwo ARM wydało oświadczenie, w którym przekonuje, że urzędnicy zachowali się prawidłowo.

"Agencja Rezerw Materiałowych nie prowadziła sprzedaży masek medycznych w okresie wystąpienia zagrożenia koronawirusem. Celem działań prowadzonych przez Agencję było zabezpieczenie odpowiedniej ilości najwyższej jakości masek stanowiących rezerwę strategiczną. W 2019 r. ARM zakupiła nowe maski w ilości przewyższającej ilość dotychczas posiadanych masek. Były one dostarczane sukcesywnie od kwietnia do grudnia ub. roku. Zakup nowych masek wynikał z konieczności zastąpienia dotychczasowych, znajdujących się w rezerwie ARM" - czytamy w oświadczeniu Agencji.

Opozycja punktuje błędy rządu

Według posła Platformy Michała Szczerby, mamy do czynienia z całkowitym brakiem przygotowań Agencji do epidemii.

- Wyprzedano za bezcen bezpieczne maski, które mogły jeszcze w tym roku służyć medykom, strażakom i policjantom. W cenie obecnej jednorazowej maseczki chirurgicznej. Byłyby na wagę złota na pierwszej linii walki z koronawirusem. 17% zarażonych to medycy. Przez ostatnie dwa miesięcy byli pozostawieni sami sobie. A to oni powinni być najbardziej chronieni. Brakowało masek, gogli i kombinezonów. Nie mamy odpowiedzi, co się dzieje z 30 tys. masek, których nie sprzedano. Czy Agencja czeka, aż skończy się ich data ważności, żeby je zniszczyć? - pyta retorycznie w rozmowie z Wirtualną Polską Michał Szczerba.

Zdaniem polityka PO, skoro maski zostały zakupione przez straż pożarną i OSP, to tylko potwierdza, że sprzęt gwarantuje wysoką jakość ochrony. Mimo kończącego się na przełomie 2020 i 2021 okresu ważności.

- O degrengoladzie w ARM świadczy karuzela prezesów. Pojawił się trzeci kierujący w ciągu ostatniego miesiąca. Za te skandaliczne błędy personalne i zakupowe odpowiada nadzorujący minister - Jacek Sasin. W normalnych okolicznościach, powinna go czekać dymisja! Agencja nie odpowiada na szczegółowe pytania o rezerwy medyczne, twierdząc, że to informacje niejawne. Ale parlamentarzyści mają do nich dostęp z mocy ustawy. Ta sytuacja, potwierdza tylko, jak ta instytucja, panicznie boi się ujawnienia swoich opóźnień i zaniedbań - uważa poseł Szczerba.