Wiemy, co Rada ECS odpowie Ministrowi Kultury

Rada Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku przyjmie dziś uchwałę, którą przekaże ministrowi kultury i wicepremierowi Piotrowi Glińskiemu. Na posiedzeniu Rady pojawiła się pełniąca obowiązki prezydenta Gdańska Aleksandra Dulkiewicz, która przyszła razem z 11-letnią córką.

Na posiedzeniu Rady – w miejsce jej przewodniczącego, zamordowanego Pawła Adamowicza, pojawiła się Aleksandra Dulkiewicz . Prawdopodobnie to ona zajmie miejsce zabitego prezydenta Gdańska. Dulkiewicz na posiedzenie Rady przyszła z córką, 11-letnią Zosią, która przyszła w zielonej czapeczce Lechii Gdańsk.

W projekcie czytamy m.in.: "Rada wyraża swój sprzeciw wobec wiązania wysokości dotacji z politycznymi żądaniami podporządkowania ministerstwu platformy programowej ECS, poprzez ustanowienie wbrew zawartej w 2007 roku umowie nowego stanowiska z-cy dyrektora, który dbałby o przekaz historyczny w kontrze do projektów przyjętych w zawartych w przyjętym przez Radę planie merytorycznym”.

Przypomnijmy, że Europejskie Centrum Solidarności w ostatnich latach otrzymywało dotację podmiotową na poziomie ponad 7 mln zł. W październiku ub. roku ministerstwo kultury podjęło decyzję o powrocie w 2019 r. do podstawowej kwoty dotacji w wysokości 4 mln zł, uzasadniając, że taka kwota jest zapisana w umowie o współprowadzeniu instytucji i zgodna z aneksem z 2013 r.

W piątek przed południem ruszyła internetowa zbiórka na ECS. Akcję zorganizowała Patrycja Krzemińska. To ta sama osoba, która zainicjowała wrzucanie pieniędzy do wirtualnej puszki Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. W sobotę ok. południa uzbierano już blisko 2,2 mln zł.