Wielkopolskie. Kazał podwładnemu fałszować statystyki. Naczelnik policji z zarzutami

Naczelnik wydziału kryminalnego policji w Pleszewie Robert W. miał według prokuratury nakazać swojemu podwładnemu zafałszowanie policyjnych statystyk. Funkcjonariusz odmówił wykonania polecenia, co doprowadziło do kłótni podczas której miały padać pod jego adresem wyzwiska. W trakcie awantury policjant zasłabł i konieczne było udzielenie mu pierwszej pomocy. Na miejscu musiało również interweniować pogotowie ratunkowe.

Wielkopolskie. Komendant umorzył wewnętrzne postępowanie

O zdarzeniu do którego miało dojść w lutym ubiegłego roku miał wiedzieć komendant jednostki z Pleszewa. Podjął on jednak decyzję o umorzeniu wewnętrznego postępowania w tej sprawie. Wobec naczelnika nie zostały wyciągnięte żadne konsekwencje, a policjant który odmówił wykonania jego polecenia został przeniesiony do komisariatu w Gołuchowie.