Chełmża. Uwięzili i dręczyli mężczyznę. Czterech podejrzanych trafiło do aresztu

Sprawa rozpoczęła się od internetowej znajomości. Dwóch mężczyzn korespondowało ws. interesów i możliwości wspólnego zarobku. Pewnego dnia 21-latek znad morza dostał zaproszenie do mieszkania znajomego do Chełmży (woj. kujawsko-pomorskie). Przyjechał pociągiem i został odebrany przez gospodarza i jego kolegów. To był jednak początek horroru. Z godziny na godzinę sytuacja wyglądała coraz poważniej.