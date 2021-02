Wielkopolska. Postanowili zabić "jakieś zwierzę". Usłyszeli wyrok

- Prokurator zarzucił mężczyznom, że działali ze szczególnym okrucieństwem. Z dużą siłą i agresją bili uwiązanego na łańcuchu psa, co doprowadziło do powstania u niego szeregu poważnych obrażeń w tym w szczególności głowy i szczęki - relacjonował we wrześniu ub. roku rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wlkp. Maciej Meler.