Wielkopolska. Porachunki zakochanych. Przy użyciu siekier i kastetu

Jedna z mieszkanek Wielkopolski okazała się prawdziwą femme fatale. Dwaj zakochani w niej mężczyźni - były i obecny partner - walcząc o jej względy nie przebierali w środkach.

Pewna mieszkanka Wielkopolski, z sobie tylko znanych powodów, przestała darzyć swojego dotychczasowego partnera uczuciem. Rzuciła go i związała się z innym mężczyzną. Były partner nie potrafił się z tym pogodzić. Swoją frustrację rozładował na aucie nowego partnera ukochanej - wybił w nim szyby.

Nowy partner kobiety - nie wiadomo, czy kierowany miłością do uszkodzonego auta, czy też do swej kobiety - postanowił się zemścić. W towarzystwie trzech kolegów uzbrojonych w siekiery i kastet wtargnął do domu byłego narzeczonego swojej ukochanej.