Rano przyjął komunię, po południu pobił na śmierć. Znamy szczegóły napaści w kościele na Muranowie

Modlił się, przyjął komunię świętą i pojechał do domu. Kilka godzin później wrócił. Wtargnął na plebanię i w szale, bez opamiętania, zaczął okładać pięściami starszego mężczyznę. 65-latek nie miał szans w staciu z 40-letnim bokserem. - On go zatłukł na śmierć - mówi Wirtualnej Polsce proboszcz parafii, w której doszło do tragedii.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Napastnik należał do parafii pw. św. Augustyna. To tu doszło do ataku. (WP.PL)

W piątek na porannej mszy świętej kościół na warszawskim Muranowie był pełen ludzi. W parafii pw. św. Augustyna modlili się za 65-letniego mężczyznę, który w czwartek, w biały dzień, został śmiertelnie pobity na plebanii.

Nikt się tego nie spodziewał. Co więcej, napastnik był znany księżom.

- Przychodził do nas na msze święte. Należał do parafii. Rozwiódł się z żoną i mówił, że się nawrócił - słyszymy od proboszcza.

Przed czterdziestką, dobrze zbudowany bokser - tak opisują go duchowni. W czwartek, kiedy doszło do tragedii, uczestniczył w porannej mszy świętej. Przyjmował komunię.

Czekoladki i butelka wina

Parę godzin później, tuż po godzinie 16, do parafii przyjechało małżeństwo z Marysina. To starsi ludzie, kobieta i mężczyzna przed siedemdziesiątką, katechiści. Para była zaprzyjaźniona z tutejszymi duchownymi. - Przyjechali do nas na spowiedź generalną, czyli taką z całego życia - mówi WP ks. Giennadij. To on spowiadał małżeństwo.

- Pierwszy był on. To trwało około pół godziny. Wyszedł, a do konfesjonału weszła jego żona - opowiada ks. Giennadij.

W czasie, gdy ksiądz spowiadał kobietę, jej mąż udał się na plebanię. Chciał dać upominek innemu duchownemu, ks. Łukaszowi. Czekoladki i butelkę wina. Zostawił prezent, porozmawiał chwilę i wyszedł.

Parafia pw. św. Augustyna

WP.PL Podziel się

Głową o posadzkę

Gdy tylko 65-latek zamknął za sobą drzwi, zobaczył boksera. 40-latek zaczął go okładać pięściami. Rzucił na podłogę i głową uderzał o posadzkę. Z plebanii wybiegł ks. Łukasz. Zobaczył zakrwawionego 65-latka. Odwrócił się, chciał wrócić po telefon i dzwonić po karetkę. Wtedy bokser zaatakował duchownego. Ksiądz został uderzony w głowę.

40-latek nie próbował uciekać. Biegał po terenie parafii i krzyczał: "Amen! Amen!".

- On był pod wpływem jakichś środków. Zachowywał się jak opętany - wyznaje proboszcz.

Do ataku doszło za tymi drzwiami

WP.PL Podziel się

"Zatłukł na śmierć"

65-letni mężczyzna jeszcze żył, gdy na miejsce przyjechała policja. Mimo reanimacji zmarł.

- Czujemy się fatalnie. Ja znałem to małżeństwo. Tacy życzliwi ludzie, głęboko wierzący. Głosiliśmy razem wielokrotnie katechezy - zdradza ks. Giennadij. - Kiedy ta kobieta zobaczyła swojego męża, zakrwawionego, leżącego na podłodze… nie chciałaby pani widzieć tego, co się wtedy z nią działo - wyznaje.

- On go zatłukł na śmierć - dodaje na koniec proboszcz.