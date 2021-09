Wielkopolska. Lekarze zniechęcali do szczepień. Teraz toczą się wobec nich postępowania

Szczepienia. Trwa walka z COVID-19

Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej zwraca uwagę na to, że w odpowiedzialności zawodowej lekarzy nie ma kar przypisanych do określonych czynów. Każdy przypadek popełnienia przewinienia zawodowego rozpatrywany jest indywidualnie i możliwy jest do zastosowania przez sąd lekarski pełen katalog kar: od upomnienia, aż po pozbawienie prawa wykonywania zawodu.