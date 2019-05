Wielkopolska. Dramatyczny wypadek z udziałem cysterny. Kobieta i dziecko w szpitalu

Do zdarzenia doszło w Pamięcinie w województwie wielkopolskim. Auto zderzyło się z cysterną. Dwie osoby trafiły do szpitala: to kobieta i dziecko. Są w ciężkim stanie.

Jak wynika ze wstępnych ustaleń policyjnych, kobieta jadąca renault z niewiadomych przyczyn zjechała na przeciwległy pas ruchu i zderzyła się z cysterną.

- W zdarzeniu brał też udział kierowca volkswagena, który jechał przed renault i w tym samym momencie próbował skręcić w lewo - mówi aspirant Anna Jaworska-Wojnicz, rzecznik kaliskiej policji w rozmowie z portalem Kontakt24.

W wyniku wypadku ranna została trzydziestoletnia kobieta oraz jej dziecko. W stanie ciężkim zostali zabrani do szpitala.

- Stan poszkodowanych jest ciężki. Kobieta przebywa na OIOM-ie, natomiast dziecko zostanie przetransportowane do Centrum Zdrowia Dziecka w Łodzi - potwierdza portalowi Paweł Gawroński, rzecznik Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu.

