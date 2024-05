Wielkie umysły myślą inaczej. Na różnorodności w miejscu pracy korzystają wszyscy

Skala zjawiska sprawia, że także rynek pracy musi się przystosować i uwzględniać potrzeby tej grupy. W wielu firmach konieczna jest zmiana kultury organizacyjnej tak, by każdy pracownik – zarówno neurotypowy, jak i neuroróżnorodny - mógł wykonywać swoje obowiązki jak najbardziej efektywnie i w komfortowych warunkach. Menedżerowie zaś powinni nauczyć się rozmawiać z osobami neuroróżnorodnymi tak, by te mogły swobodnie komunikować swoje potrzeby i być w pracy sobą. Wprowadzanie takich zmian sprawia, że osoby neuroróżnorodne rozwijają w pełni swój zawodowy potencjał i mają realny wkład w pracę swoich zespołów. To, że różnorodność to wartość, a nie przeszkoda, otwarcie komunikuje m.in. koncern Procter & Gamble, do którego należą takie marki jak Ariel, Pampers, Oral-B czy Gillette. Firma podejmuje liczne działania na rzecz zatrudniania i dostosowywania środowiska pracy dla osób neuroróżnorodnych, a także promowania takiego podejścia na rynku.