Wielkie odkrycie na dnie u wybrzeży Anglii. Znaleziono historyczny ster

To była rutynowa inspekcja archeologów morskich, gdy niespodziewanie natknięto się na długie ostrze leżące na dnie cieśniny Solent. To tam ster zakleszczył się, doprowadzając do zatonięcia okrętu wojennego. Od czasu odkrycia wraku w 1979 r. wydobyto już ponad 2000 artefaktów.