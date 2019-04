"Wielki wybór czy wielkie oszustwo?". Europosłowie PiS punktują PO

Kandydaci PiS w wyborach do Parlamentu Europejskiego zwołali na sobotni poranek konferencję prasową. Politycy przekonywali, że "wielki wybór", o którym mówią liderzy KE zachęcając do oddania na nich głosu, to w rzeczywistości "wielkie oszustwo".

PiS przekonuje, że PO w Europarlamencie zafunduje Polakom "Wielkie Oszustwo"

Tomasz Poręba, Ryszard Legutko i Jacek Saryusz-Wolski punktowali decyzje polityczne podejmowane przez EPL (Europejska Partia Ludowa). To frakcja europarlamentarna, do której należą Platforma Obywatelska czy Polskie Stronnictwo Ludowe.

- Wielki Wybór? My pytamy, czy to nie jest Wielkie Oszustwo. Zasiadając w największej europejskiej frakcji, są europejskimi statystami - powiedział Tomasz Poręba o politykach PO.

"Wielkie oszustwo"

Szef europarlamentarnej kampanii PiS wyliczał głosowania, w których głosowali oni - jego zdaniem - wbrew polskim interesom. Chodzi m.in. o przyjęcie tzw. ACTA2, np. rezolucji krytykującej działania polskiego rządu przygotowanej przez Rafała Trzaskowskiego czy szkodliwy dla polskich przewoźników pakiet mobilności. Poręba przypomniał też zgodę na zastosowanie migracyjnego mechanizmu relokacji, blokadę prac nad Via Carpathia czy poparcie dla działań niemieckich jugendamtów.

- Toczy się wojna przeciw PiS, a co ważniejsze przeciw polskiemu rządowi. Politycy PO stali się w Europie impotentni - zarzucał prof. Ryszard Legutko. Eurodeputowany PiS nazwał też Donalda Tuska "harcownikiem walczącym z polskim rządem".

"UE jest w kryzysie, a PO jest to odpowiedzialna"

Swoje zarzuty dołożył też były europoseł PO Jacek Saryusz-Wolski. - Zamiast zaradzić kryzysowi gospodarczemu i migracyjnemu, woleli donosić na polski rząd, czemu zawdzięczamy uruchomienie procedury z art. 7. - powiedział o swoich byłych kolegach.

- UE jest w kryzysie, a PO jako część rządzącej frakcji jest za to odpowiedzialna - powiedział.