Wielki Post 2021. Ile stacji ma droga krzyżowa?

Wielki Post. Kiedy wypada Środa Popielcowa?

Zgodnie z tradycją chrześcijańską, Wielki Post co roku rozpoczyna się Środą Popielcową. W tym roku wypada ona 17 lutego. W czasie Wielkiego Postu w każdy piątek jest odprawiana Droga Krzyżowa. To czas przygotowania się i zadumy do Świąt Wielkanocnych, w których czcimy śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.