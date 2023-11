Wielki plan Rydzyka: "Powstańmy z kanap"

Tysiące osób w Toruniu?

Według planów Tadeusza Rydzyka, 2 grudnia do Torunia przybędą wielkie tłumy. Założyciel Radia Maryja liczy na to, że na urodzinach pojawią się tysiące słuchaczy. Zachęcić do tego mają liczne atrakcje, wśród których wisienką na torcie będzie występ Zespołu Pieśni i Tańca Mazowsze, bo, jak powiedział redemptorysta, "trzeba działać przez kulturę, wysoką kulturę". Ponadto goście będą mogli liczyć na smaczne wyroby przygotowane przez leśników.