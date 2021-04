Wielkanoc. Święta w większym gronie? Prof. Fal: zdecydowanie odradzałbym

Zdaniem prof. Andrzeja Fala obecnie w Polsce obserwujemy spadek zachorowań na COVID-19. - Ostatnie dwa dni dają nadzieję w kontekście zakończenia trzeciej fali. Wszystko jest teraz w naszych rękach. To, że w tej chwili zmniejsza się liczba zachorowań i umieralności, to jest efekt restrykcji i szczepień - powiedział na antenie Polsat News.

Ekspert podkreślił natomiast, że nadal "obawia się, że będzie czwarta fala pandemii". Dodał, że nie powinna ona jednak być aż tak intensywna jak ta, z którą mamy do czynienia aktualnie. - Jeżeli będziemy coraz bardziej odporni, zaszczepieni, to ta czwarta fala wzrostu zakażeń będzie prawdopodobnie dużo mniejsza i dużo bardziej mniej śmiertelna niż obecna - tłumaczył profesor.

Odnosząc się do tegorocznych Świąt Wielkanocnych ocenił, że "jest szansa, że to będą to ostatnie święta z restrykcjami". - To jest okres kiedy chcemy być z bliskimi, ale może to odwrócić pozytywny trend, który obecnie obserwujemy (…). Zdecydowanie odradzałbym spędzanie świat w większym gronie. Dobrze byłoby spędzić te dni z domownikami - apelował prezes Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego.