Bomba w ukraińskiej jednostce. Chłopiec nie wiedział, że ma zginąć

Według śledczych w grudniu 2024 r. zamachowiec miał umieścić ładunek wybuchowy przy wejściu do jednego z oddziałów Sił Obrony Ukrainy.

Ładunek miał eksplodować tuż po wejściu agenta do budynku . On sam zeznał, że eksplozja miała nastąpić później, już po opuszczeniu przez niego terenu jednostki. Jak podkreślono, młody mężczyzna przedstawił taki scenariusz operacji, ponieważ nie był świadomy tego, że zginie.

"Kontrwywiad SBU zapobiegł krwawemu atakowi terrorystycznemu, który rosyjskie służby specjalne planowały przeprowadzić w obwodzie kijowskim. Operacja specjalna doprowadziła do zatrzymania czterech członków rosyjskiej siatki agenturalnej, przygotowywujących się do zdetonowania (przez jednego z nich) ładunków wybuchowych przy wejściu do budynku, gdzie stacjonuje jednostka sił zbrojnych" - przekazała SBU.