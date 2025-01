Wiele informacji podawanych przez rosyjskie media lub przedstawicieli władzy to element propagandy. Takie doniesienia są częścią wojny informacyjnej prowadzonej przez Federację Rosyjską.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenskujawnił, że Alaksandr Łukaszenka przeprosił go za wystrzelenie rakiet z terytorium Białorusi.

- W pierwszych dniach wojny rozmawiałem przez telefon z Łukaszenką, a on przeprosił. Powiedział: 'To nie ja. Z mojego terytorium puszczali rakiety i puszczał Putin'. To jego słowa – powiedział Zełenski.