"Lęk, panika". Zoo we Wrocławiu opublikowało bulwersujące nagranie

W sylwestrową noc doszło do incydentu we wrocławskim zoo . Jak pokazuje nagranie z monitoringu, ktoś odpalił fajerwerki tuż przy ogrodzeniu. Przedstawiciele zoo apelują o rozsądek, podkreślając, że takie działania narażają zwierzęta na ogromny stres.

"Jedyne, co się ciśnie na usta: "%!@#!&*$". Naprawdę, nie wiemy już, co zrobić, żeby w końcu dotarło... Co roku apelujemy, edukujemy, piszemy, nagrywamy, prosimy: NIE STRZELAJ" - czytamy na profilu zoo na Facebooku.