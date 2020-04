Wielkanoc 2020 w dobie koronawirusa. Grób Pański jak szpitalna sala

W Polsce obecnie jest ponad 6 tysięcy zdiagnozowanych przypadków COVID-19. W momencie publikacji tego tekstu zmarło prawie 200 osób. Jak informował wcześniej GIS, prawie 30 proc. przypadków zakażeń pochodzi z kontaktu z chorym w szpitalu lub przychodni. Dotyczy to zarówno pacjentów, jak i personelu medycznego placówek ochrony zdrowia .

Szacuje się, że ponad 1,7 mln ludzi na świecie zachorowało z powodu koronawirusa , którego epidemia wybuchła pod koniec 2019 roku w chińskim Wuhan. Wirus stopniowo pojawiał się w kolejnych krajach. Najgorsza sytuacja jest we Włoszech, Hiszpanii oraz Stanach Zjednoczonych. Łącznie zmarło ponad 104 tys. chorych.

Do obecnej sytuacji nawiązują również polskie kościoły, których parafie organizują Adoracje Najświętszego Sakramentu z okazji Wielkanocy . Świadczy o tym m.in. kadr z internetowej transmisji z modlitwy w parafii św. Jerzego Męczennika i Podwyższenia Krzyża Świętego we Wrocławiu-Brochowie. Jak widać na zdjęciu zamieszczonym powyżej, grób Jezusa przypomina łóżko szpitalne.

Fotografia wywołała reakcję parafian. "Mocne. Dające do myślenia. Szczególnie teraz, kiedy nasze życie tak bardzo się zmieniło przez epidemię" - napisała pani Aleksandra. Innego zdania jest pan Krystian. "Zdecydowanie jest to bardzo kulawy strzał w próbę dotarcia do ludzi w sposób bardzo wymowny i oryginalny" - czytamy w komentarzach. "W tym roku z przykrością muszę stwierdzić, że nie podoba mi się "grób". Jest za mocny, nie na te czasy" - dodała pani Ewa.