Wielkanoc 2019: Zobacz, kiedy dokładnie wypadają Święta Wielkanocne. Które dni będą wolne od pracy, a które od nauki szkolnej?

Wielkanoc 2019: Święta Wielkanocne zbliżają się wielkimi krokami. Sprawdź, kiedy dokładnie wypadają święta, które dni będą wolne od pracy, a które od nauki szkolnej.

Wielkanoc 2019 – kiedy wypadają Święta Wielkanocne?

Wielkanoc to najstarsze i najważniejsze ze świąt chrześcijańskich. Upamiętnia misterium paschalne, czyli męki Jezusa Chrystusa, jego śmierci na krzyżu oraz zmartwychwstania. Poprzedzający Wielkanoc tydzień, stanowiący okres wspominania najważniejszych dla wiary chrześcijańskiej wydarzeń, nazywamy Wielkim Tygodniem. Ostatnie trzy doby tego tygodnia to: Wielki Czwartek (wieczór), Wielki Piątek, Wielka Sobota i Niedziela Zmartwychwstania znane są jako Triduum Paschalne. Niedziela Wielkanocna zaczyna się już w sobotę po zapadnięciu zmroku. Rozpoczyna ją Wigilia Paschalna, podczas której zapala się paschał – wielką woskową świecę, która symbolizuje zmartwychwstałego Chrystusa. W tym roku Wielkanoc wypada wyjątkowo późno, bo dopiero 21 kwietnia 2019, a poprzedzają ją Wielki Czwartek, Wielki Piątek oraz Wielka Sobota. Należy zaznaczyć, że nie są to dni wolnymi od pracy, są natomiast wolne od nauki szkolnej. Do pracy nie przychodzimy jednak w wypadający 22 kwietnia poniedziałek, znany jako śmigus dyngus.