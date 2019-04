Wielkanoc 2019 na drogach. Wypadki i korki w miastach

Zwolnijcie - apelują policjanci i zapowiadają, że podczas świąt nie będą mieli litości dla kierowców przekraczających prędkość. W Wielki Piątek doszło do 92 wypadków, w których zginęło 8 osób, a 93 osoby zostały ranne. Śledzimy dla Was to, co dzieje się na naszych drogach. Zapraszamy do naszej relacji na żywo.

W ramach akcji "Wielkanoc" na drogach pracuje 5,5 tys. policjantów (East News, Fot: Łukasz Solski/Reporter)