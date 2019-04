Wielkanoc 2019 na drogach. Wielki Piątek: rośnie natężenie ruchu na wylotówkach, są pierwsze wypadki

W trakcie trwającej od piątku akcji "Wielkanoc" ponad 5,5 tysiąca policjantów będzie czuwać na bezpieczeństwem i płynnością ruchu na polskich drogach. Akcja potrwa do poniedziałku. Śledzimy dla Was to, co dzieje się na naszych drogach. Zapraszamy do naszej relacji na żywo.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Tragiczny wypadek na drodze krajowej nr 91 pod Krośniewicami (woj. łódzkie). Zginęły w nim dwie osoby (KWP Łódź)